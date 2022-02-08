Двоих экс‑сотрудников «Белтелекома» приговорили к 11 годам колонии за «слив» личных данных 200 силовиков и госслужащих

Суд в Минске приговорил двух бывших сотрудников компании «Белтелеком» к 11 годам колонии в условиях усиленного режима за «слив» в соцсети личных данных более чем 200 силовиков, судей и журналистов, сообщает Sputnik.

Как пишет издание, всего обвиняемых судили по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых пособничество в разжигании социальной вражды (часть 6 статьи 16 и статья 130 УК), воспрепятствование работе журналиста (статья 198 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК) и пособничество насилию либо угрозе насилием в отношении милиционера (часть 6 статьи 16 и статья 364 УК).

По версии обвинения, экс-сотрудники «Белтелекома» — 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи — «слили» в соцсети данные более 200 представителей правоохранительных органов, «которые потом подверглись буллингу». Этим обвиняемые «содействовали администраторам экстремистских телеграм-каналов». К самим данным они имели доступ по работе.

По версии следствия, за предоставление личных данных силовиков и госслужащих один из обвиняемых получил около 300 долларов США, с ним рассчитались криптовалютой. Кто именно заплатил за эти данные — не уточняется.