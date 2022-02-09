В Лиде прокурор запросила 5 лет колонии бывшему подполковнику милиции; его обвиняют в превышении власти на гражданской работе

В суде Лидского района прокурор запросила 5 лет лишения свободы для бывшего подполковника милиции Петра Бутько из Ивья по обвинению в превышении власти (часть 3 статьи 426 УК), сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

27 мая Бутько, который после увольнения из милиции стал директором коммерческой транспортной фирмы, нанес своему сотруднику Андрею Захару «не менее двенадцати ударов в область головы» кулаками, утверждает обвинение. Тем самым он «причинил ему менее тяжкие телесные повреждения». Потерпевший в суде заявил, что у него «нет претензий» к обвиняемому.

Петр Бутько служил в милиции более 20 лет, завершив службу заместителем начальника РОВД в Кореличах в 2017 году. В конце 2020 года он отбыл 32 суток административного ареста за участие в несанкционированных акциях, рассказывал подполковник в интервью газете «Народная Воля».

«После событий в Минске понял, что в стране не стало закона. Накрыла обида за государство. Начал выходить вместе с горожанами на площадь в Ивье, требовал от властей и депутата восстановления законности, прекращения насилия, привлечения виновных к ответственности», — объяснял Бутько, почему вышел на протесты.

Он рассказывал изданию, что тогда против него «пробовали сфабриковать уголовное дело», но этого не произошло, так как «остались еще в милиции честные люди, которые не согласились давать на него лживые показания».

Силовики задержали Петра Бутько 20 августа 2021 года, проведя обыск у него дома и на даче. В мае 2021 года Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков. В этот список попал и Петр Бутько — его лишили звания подполковника милиции запаса.