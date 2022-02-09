В суд направили уголовное дело против двух барановичанок, которые притворялись медиками и похищали деньги у пенсионеров

Прокуратура Могилева направила в суд уголовное дело против двух жительниц Барановичей, которые под видом медработников приходили домой к пожилым людям и похитили более 7,8 тысяч рублей, сообщает Генпрокуратура. Барановичанок обвиняют в краже (часть 3 статья 205 УК), добавляет ведомство.

Согласно следствию, обвиняемые 27 ноября и 7 декабря 2021 года под видом медработников пришли домой к пожилым людям «для проведения медосмотра перед прививкой от COVID-19».

Жительницы Барановичей распределили между собой роли и действовали по отработанной схеме: одна отвлекала потерпевших и делала вид, что их осматривает, а вторая искала деньги. Таким образом обвиняемые похитили более 7,8 тысяч рублей, пишет Генпрокуратура.

В пресс-релизе говорится, что одна из обвиняемых содержит пятерых детей; сейчас она беременна. Обвиняемая находится под домашним арестом, а ее напарницу заключили под стражу до суда, отмечает ведомство.