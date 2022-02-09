Женщину, осужденную за эмодзи с какашкой в адрес милиционера, приговорили к году домашней химии за оскорбление того же сотрудника

Суд приговорил к году домашней химии мать-одиночку из Ивацевичей Ольгу Кронду, уже осужденную за эмодзи с какашкой в адрес милиционера, сообщает брестский филиал правозащитного центра «Вясна».

Суд признал Кронду виновной в оскорблении (статья 369 УК) милиционера Руслана Куцко, добавляют правозащитники. Ранее жительницу Ивацевичей уже осудили на 2 года химии за оскорбление того же милиционера, поэтому путем частичного сложения Кронда должна отбыть 3 года наказания. Помимо этого, суд назначил ей штраф в размере 50 базовых и обязал выплатить 1 000 рублей компенсации потерпевшему милиционеру.

Первый приговор Ольге вынесли 4 августа 2021 года за то, что она оставила комментарий под постом о сотруднике Ивацевичского РОВД.

«Знакомая морда. Человек — [эмодзи с какашкой]», — написала женщина.

Комментируя решение суда, Кронда написала, что милиционер «обосрался и опозорился» — это стало поводом для нового дела. Экспертиза посчитала оскорблением первое слово из комментария.