Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Об этом организация рассказала в своем телеграм-канале.

«В своих информационных материалах данное общественное объединение публично выражает идею по поддержанию среди людей протестной активности, используя при этом выражение "Птушкі з народам". На своих страницах в социальных сетях общественное объединение публикует фотографии деструктивной направленности, призывы к действиям, грубо нарушающим общественный порядок», — указано в иске Минюста.

В документе ведомство упоминает и бывшего директора организации Виктора Фенчука, которого задержали 31 августа прошлого года.

«10 сентября 2021 года Фенчук В. А. признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 1,2,3 статьи 293 и части 1,2 статьи 342 УК РБ, задержан и водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. В ходе проведенного обыска по месту работы и жительства Фенчука В.А. обнаружена и изъята незарегистрированная "протестная" символика и атрибутика», — говорится в иске.

Минюст добавляет, что бывший глава «АПБ» был причастен к «финансированию лиц, задержанных и осужденных за преступления протестной направленности».

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — экологическая организация, которая называет своей миссией объединение людей ради «сохранения птиц и биооразнообразия дикой природы».

«Нам помогали охранять природу ежегодно более за 25 000 волонтеров и сторонников, по всей Беларуси работало более за 100 школьных клубов и 14 местных отделений "АПБ"», — пишет организация.

За время своего 24-летнего существования «АПБ» сотрудничала с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Нацбанком, Белпочтой, институтами и центрами НАН Беларуси, другими государственными органами и организациями.