Разжалованного Лукашенко подполковника милиции приговорили к 6 годам колонии по статье о превышении власти

Суд Лидского района приговорил бывшего подполковника милиции Петра Бутько из Ивья к 6 годам колонии по обвинению в превышении власти (часть 3 статьи 426 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Бутько.

Кроме этого, экс-силовику назначили штраф в размере 500 базовых. Прокурор запрашивала для Бутько 5 лет лишения свободы.

По версии обвинения, 27 мая Бутько, который после увольнения из милиции стал директором коммерческой транспортной фирмы, нанес своему сотруднику Андрею Захару «не менее 12 ударов в область головы» кулаками. Тем самым он «причинил ему менее тяжкие телесные повреждения». Потерпевший в суде заявил, что у него «нет претензий» к обвиняемому.

Петр Бутько служил в милиции более 20 лет, завершив службу заместителем начальника РОВД в Кореличах в 2017 году. В конце 2020 года он отбыл 32 суток административного ареста за участие в несанкционированных акциях, рассказывал подполковник в интервью газете «Народная Воля».

Он рассказывал изданию, что тогда против него «пробовали сфабриковать уголовное дело», но этого не произошло, так как «остались еще в милиции честные люди, которые не согласились давать на него лживые показания».

Силовики задержали Петра Бутько 20 августа 2021 года, проведя обыск у него дома и на даче. В мае 2021 года Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков. В этот список попал и Петр Бутько — его лишили звания подполковника милиции запаса.