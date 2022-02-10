Минздрав сообщил о 8 463 заболевших COVID‑19 за сутки

Министерство здравоохранения отчиталось о 8 463 заболевших коронавирусом за сутки. Это следует из официальной статистики ведомства. Это новый рекорд заболеваемости согласно цифрам, публикуемым Минздравом.

14 пациентов, у которых выявили COVID-19, скончались.

В начале февраля Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». В этот же день глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал указ, разрешающий студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы.

27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала, что в Минске у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».