Генпрокуратура возбудила против мэра Днепра уголовное дело по статье о разжигании вражды

Генеральная прокуратура возбудила против мэра Днепра Бориса Филатова уголовное дело по статье о разжигании вражды (часть 2 статьи 130 УК) за замену государственного флага Беларуси, расположенного у здания мэрии, на бело-красно-белый, сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь — Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета», — пишет пресс-служба.

️По версии ведомства, Филатов, надругался над «исторической и культурной реликвией» и тем самым «унизил национальную честь и достоинство белорусов».

«Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», — добавляет ведомство.

9 февраля власти Днепра заменили госфлаг Беларуси, расположенный возле мэрии, на бело-красно-белый. Мэр города Борис Филатов объяснил такое решение «народной инициативой» и несогласием с политикой Александра Лукашенко в отношении Украины. Первоначально Филатов сообщил об этом в фейсбуке, однако сейчас пост недоступен.

Посольство Беларуси в ответ заявило решительный протест Украине. Замену флага ведомство назвало «актом государственного вандализма», а саму ситуацию расценила как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации».

Сам Филатов отреагировал на заявление посольства другим постом. В нем он указал, что живет «в свободной стране».

«Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине», — пояснил он.