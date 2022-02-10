Из ИУОТ в Брестской области сбежал осужденный за грубое нарушение порядка Артем Медведский

Из исправительного учреждения №45 в деревне Сушки Брестской области несколько дней назад сбежал осужденный на 3 года химии за грубое нарушение порядка 24-летний Артем Медведский. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с осужденным.

По информации источника, Медведский сбежал из больницы в Каменце, куда попал с легким сотрясением головы после того, как поскользнулся и упал в здании ИУОТ. Где сейчас находится осужденный, неизвестно.

Как позже добавил источник, момента падения Медведского никто из осужденных не видел, а травму головы он получил после того, как некоторое время пробыл в уборной вместе с местным оперуполномоченным. Сам Медведский, утверждает источник, говорил, что упал.

Сбежавший Медведский работал в ОАО «Беловежский», в животноводческом отделении «Каролин». За несколько дней до побега заключенного в телеграм-канале «Баста» опубликовали фото грязного коровника, разделанных и почерневших трупов коров, лежащих в луже. Снимки сделаны, как утверждается, на одной из ферм комплекса «Беловежский». В публикации также упоминается Медведский — авторы записи утверждают, что «администрация сильно давит на узников и особенно на молодых» и приводят его в пример.

Артем Медведский начал отбывать наказание в ИУОТ №45 в апреле 2021 года. 15 января суд Ленинского района Минска приговорил его к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за то, что вечером 10 августа 2020 года он участвовал в акции протеста около станции метро «Пушкинская» и выкатил на дорогу камень. По версии обвинения, это привело к блокированию проезжей части.

Обновлено в 15:39. Добавлена информация источника «Медиазоны».