Лукашенко назначил министром образования главного секретаря Академии наук Андрея Иванца

Лукашенко назначил нового главу министерства образования. Им стал главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук Андрей Иванец, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Должность министра образования была вакантна почти два месяца — с середины декабря, когда Лукашенко назначил уже бывшего главу Минобра Игоря Карпенко на пост главы Центральной избирательной комиссии. Министром образования Карпенко был с 2016 года.