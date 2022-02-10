Лукашенко назначил министром образования главного секретаря Академии наук Андрея Иванца
Лукашенко назначил министром образования главного секретаря Академии наук Андрея Иванца
10 февраля 2022, 12:12
 
 
 
 
 

Лукашенко назначил нового главу министерства образования. Им стал главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук Андрей Иванец, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Должность министра образования была вакантна почти два месяца — с середины декабря, когда Лукашенко назначил уже бывшего главу Минобра Игоря Карпенко на пост главы Центральной избирательной комиссии. Министром образования Карпенко был с 2016 года.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей