СБУ утверждает, что в Киеве готовил теракт местный житель, «завербованный представителями одной из беларуских госструктур»

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, готовившего теракт в Киеве. Им оказался местный житель, «завербованный представителями одной из беларуских госструктур».

Ведомство «разоблачило вражеского агента» в ходе спецоперации. Его задержали «при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций», говорится в заявлении СБУ.

Следствие установило, что мужчину «завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram», а «для связи с кураторами использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы».

«В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании», — утверждает ведомство.

По предварительной информации, «действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине» и дискредитацию страны «перед ЕС и гражданами Республики Беларусь».

«За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту», — пишет пресс-служба СБУ.

Следователи возбудили уголовное дело о госизмене (статья 111 УК Украины) и террористическом акте (статья 258 УК Украины).