Беларусь вручила ноту протеста Украине за замену госфлага возле мэрии Днепра на бело‑красно‑белый

Посольство Беларуси заявило решительный протест Украине из-за отсутствия реакции местных властей на обращение посла после того как мэр города Борис Филатов решил заменить расположенный у здания мэрии государственный флаг Беларуси бело-красно-белым. Заявление посольство опубликовало на своем сайте.

Замену флага посольство назвало «актом государственного вандализма», а саму ситуацию расценила как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации». Беларусь потребовала возвращения госфлага, официальных извинений от Украины, разбирательства «по факту осквернения официальных символов иностранного государства» и «принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем».

9 февраля власти Днепра заменили госфлаг Беларуси, расположенный возле мэрии, на бело-красно-белый. Мэр города Борис Филатов объяснил такое решение «народной инициативой» и несогласием с политикой Александра Лукашенко в отношении Украины. Первоначально Филатов сообщил об этом в фейсбуке, однако сейчас пост недоступен.

Позже Филатов отреагировал на заявление посольства другим постом. В нем он указал, что живет «в свободной стране».

«Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине», — пояснил он.