В Гомеле задержали подозреваемого в разбрасывании шипов на дороге рядом с подстанцией скорой помощи

В Гомеле задержали местного жителя, подозреваемого в разбрасывании шипов на дороге рядом с подстанцией скорой помощи, сообщает МВД.

По информации ведомства, на даче у гомельчанина нашли 37 «ежей» и сварочный аппарат.

Вечером 5 февраля три автомобиля «скорой» пробили колеса недалеко от подстанции скорой медицинской помощи №2 в Гомеле, говорится в пресс-релизе.

«В это время оказались заблокированы еще 2 машины: они не могли выехать, и остальные бригады не могли вернуться на станцию, пополнить запас медикаментов. Данное происшествие внесло большую сумятицу в работу подстанции, помогали другие подстанции обслуживать район», — рассказывает заведующий подстанцией Владимир Козлов в видео МВД.

Ведомство добавляет, что на дороге рядом с подстанцией сотрудники милиции обнаружили 11 металлических «ежей», сделанных из гвоздей. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту происшествия, сказано в пресс-релизе.