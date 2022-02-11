На стройке станции метро «Неморшанский сад» обвалился грунт; погиб один из рабочих

На стройке станции метро «Неморшанский сад» на улице Кижеватова обвалился грунт, сообщает телеграм-канал «Транспорт Минска. Изменения. Мнения. Субъектив».

«Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова. По сообщению человека засыпало грунтом», — отчитались в МЧС.

Позже на стройку приехали сотрудники СК. Замначальника УСК по Минску Денис Шаман рассказал, что погиб один из рабочих, передает ОНТ.

Обновлено в 15:55. Добавлена информация ОНТ о гибели одного из рабочих.