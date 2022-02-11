СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении строительства из‑за обрушения грунта на стройке станции метро «Неморшанский сад»

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель человека (часть 2 статьи 303 УК) из-за обрушения грунта на стройке станции метро «Неморшанский сад». Об этом в комментарии ОНТ рассказал замначальника УСК по Минску Денис Шаман.

Об обрушении грунта на стройке стало известно несколькими часами ранее.

«Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова. По сообщению человека засыпало грунтом», — отчиталось МЧС. Позже Шаман сообщил о смерти одного из рабочих.