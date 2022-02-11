МВД отчиталось о задержании «группы радикалов», среди которых двоюродный брат Павла Латушко Анатолий

Милиця задержала группу минчан, которые «наносили протестные надписи» на фасады зданий, «повреждали баннеры» с изображением милиционеров и военных и сожгли флаг, сообщает пресс-служба МВД. Против них возбудили дело о хулиганстве (статья 339 УК) и надругательстве над государственными символами (статья 370 УК).

Под описание подходит задержанный ранее брат политика Павла Латушко Анатолий. Его родственники подтвердили «Медиазоне», что на милицейском видео запечатлен Анатолий Латушко. Вместе с ним были задержаны Елена Малиновская и Лилия Ананян.

Позже Следственный комитет сообщил, что против них возбудили уголовное дело и о воспрепятствовании участия в референдуме (часть 2 статьи 191 УК).

По информации пресс-службы МВД, они планировали «повредить здание общественного пункта охраны правопорядка», но были задержаны с поличным.

Кроме того, 59-летняя воспитатель в яслях изготовила листовки, содержащие «заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума». На видео из телеграм-канала ГУБОП женщина говорит, что напечатала 8 листовок, в которых говорится о том, что нужно сделать бюллетени недействительными.

Сообщается, что участникам группы от 30 до 60 лет, они познакомились в районных чатах. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в интернет. Организатором называют Анатолия Латушко. У задержанных изъяты баллоны с краской, трафареты, компьютеры и мобильные телефоны.

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28 января стало известно, что силовики возбудили уголовное дело против Яны Латушко, дочери политика. Статья, по которой начато дело, неизвестна.

Павел Латушко — член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления. В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).

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