В Куропатах неизвестные написали «Тут их нет» и «Упырь» на табличках с именами расстрелянных в годы Большого террора

В Куропатах неизвестные разрисовали таблички с именами расстрелянных в годы Большого террора, сообщила в фейсбуке писательница Анна Северинец.

На табличке с именем поэта Алеся Дударя написали: «Тут их нет». Северинец уточняет, что сейчас надпись уже отмыли, причем «уже не первый раз».

Очевидец предоставил «Медиазоне» другие фотографии из Куропат. На одной из них видно, что на памятнике политику и писателю Вацлаву Ластовскому написано слово «Упырь», а на табличке с именами других репрессированных — «Тут их нет».

О захоронениях в Куропатах стало известно в 1988 году, когда статью о массовых расстрелах в пригороде Минска опубликовали в газете «Літаратура і мастацтва» Евгений Шмыгалев и Зенон Позняк. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930—1940-х годов.