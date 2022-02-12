Автора ютуб-канала «Жизнь-малина» Никиту Мелкозерова не пустили в Украину. Об это блогер рассказал в инстаграме.

Причиной отказа указан «недостаток финансового обеспечения на период запланированного пребывания в стране».

На канале «Жизнь-малина» 103 тысячи подписчиков. Мелкозеров публикует интервью с политиками, музыкантами, спортсменами и другими известными беларусами.

С пятницы, 11 февраля, в социальных сетях сообщают о трудностях с пересечением украинской границы у беларусов. Они проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне, пограничники требуют документальных подтверждений цели прибытия в страну. Некоторым беларусам отказывают во въезде в Украину.

Пограничная служба страны опровергает информацию об усилении досмотра беларусов и утверждает, что действует в рамках закона.