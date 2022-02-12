В деревне Кухтичи участковый выстрелил в ногу местного жителя

В деревне Кухтичи участковый выстрелил в ногу 38-летнему местному жителю, который, как утверждается, шел в его сторону с ножом, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, наряд прибыл около полудня по сообщению о семейном скандале. К прибытию милиционеров местный житель покинул дом.

«На неоднократные требования бросить оружие нападавший не реагировал, поэтому участковый применил табельный пистолет. С ранением ноги подозреваемый доставлен в больницу», — сообщает МВД.