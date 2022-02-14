Суд приговорил к 20 годам колонии витеблянина, который убил месячную дочь в ссоре с женой из‑за «возникших сомнений в отцовстве»

Суд в Витебске приговорил 32-летнего местного жителя А. к 20 годам колонии за убийство месячной дочери и кражу золотых украшений жены, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд признал витеблянина виновным в убийстве заведомо малолетнего (пункт 2 части 2 статьи 139 УК) и завладении имуществом путем разбоя (часть 1 статьи 207 УК).

По версии обвинения, 26 июля 2021 года А. поссорился со своей женой из-за «личных неприязненных отношений и возникших сомнений в отцовстве», после чего ударил ножом в живот своей месячной дочери. От полученного ранения ребенок умер. Затем обвиняемый стал угрожать насилием своей жене и нанес ей шесть «травмирующих воздействий по различным частям тела» руками и ножом. После этого он украл у потерпевшей золотые украшения стоимостью более 5 800 тысяч рублей.

В суде обвиняемый частично признал вину: не отрицал, что ударил дочь ножом но, по его словам, сделал это в состоянии аффекта, добавляет прокуратура.

«Мужчина подтвердил причинение телесных повреждений своей жене, но не согласился, что имел в тот момент умысел на хищение золотых украшений», — пишет ведомство.

Суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в размере 3 200 рублей.