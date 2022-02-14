Основатель фонда BYSOL сообщил о вывозе из страны осужденного главы независимого профсоюза «Белшины»

Фонд BYSOL вывез из Беларуси лидера независимого профсоюза «Белшины» Сергея Гурло, осужденного ранее за оскорбление милиционеров в телеграме по статье 369 УК, рассказал основатель фонда Андрей Стрижак в своем телеграм-канале.

«Сегодня Сергей уже в безопасности и вне досягаемости отечественного кривосудия».

18 мая 2021 года Суд Бобруйского района после рассмотрения дела в закрытом режиме вынес приговор лидеру независимого профсоюза «Белшины» Сергея Гурло. По информации издания TUT.by, Гурло приговорили к 1,5 годам химии, а по информации правозащитного центра «Вясна» и фонда BYSOL — к 1,5 годам домашней химии.

Также Гурло обязали выплатить две тысячи рублей компенсации двум милиционерам, признанных потерпевшими по делу. Свою вину он не признал. До заседания лидер профсоюза находился на свободе под подпиской о невыезде.

Сергей Гурло проработал на «Белшине» 34 года, а 1 февраля уволился, поскольку вышел на пенсию.