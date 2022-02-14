«АвтоГродно»: дальнобойщики пытаются сами регулировать движение на границе из‑за 20‑километровой очереди

В пропускном пункте «Берестовица» в Гродненской области десятки дальнобойщиков вышли на дорогу из-за многокилометровой очереди на границе и пытаются сами регулировать движение, пишет «АвтоГродно».

По утверждению издания, очередь из грузовиков растянулась на 20 километров. В населенных пунктах грузовикам стоять нельзя, поэтому очередь тянется до агрогородка Пограничный, затем разрывается и продолжается после него.

Водитель, который стоит в очереди возле Пограничного, рассказал «АвтоГродно», что «за 27 часов не проехал ни одного сантиметра». Он объясняет, что многие водители проезжают «мимо нашей очереди, едут через Пограничный и останавливаются в хвосте первой очереди».

«Если спросишь, чего он проехал мимо, водитель скажет, что у него есть пропуск. Проблема в том, что у 70% таких водителей пропуска нет, они вводят в заблуждение остальных, чтобы неделю не стоять в очереди», — рассказал собеседник «АвтоГродно».

По его словам, грузовики также приезжают в транспортно-логистический центр у границы, чтобы «затормаживаться», после остаются на территории пункта пропуска и «в итоге быстро проходят границу».

«Естественно, ради этой процедуры они проезжают мимо всей очереди и оказываются в логистическом центре. Но раньше после этой процедуры их направляли в конец очереди, а сейчас они остаются на территории пункта пропуска», — негодует водитель.

Дальнобойщики жалуются, что из-за подобного поведения других водителей «хвост» очереди не двигался уже около 30 часов. Для избежания таких ситуаций они предлагают переписывать номера грузовиков, стоящих в очереди, и сверять их на въезде в пропускной пункте.

«Нарушителей разворачивать в конец очереди, как минимум. Как максимум, действовать как поляки. С польской стороны этот момент контролируется: если кто-то едет мимо очереди, его останавливают и выписывают штраф в 500 злотых», — говорит один из водителей, с которым поговорил корреспондент «АвтоГродно».

По утверждению «АвтоГродно», сейчас водители пытаются останавливать проезжающие мимо фуры и выясняют у водителей, на каком основании те едут в сторону границы.

Водители рассказали, что подходили к сотрудникам ГАИ, приехавшим «проверить обстановку в очереди», но те ответили, что контролируют безопасность движения и проверяют, что фуры не стоят в Пограничном. В пункте пропуска, куда позвонили водители, им пообещали прислать официального представителя.