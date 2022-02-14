Виктор Чайчиц покинул пост председателя республиканской коллегии адвокатов

Адвокат Виктор Чайчиц покинул пост председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Его письмо опубликовал телеграм-канал БРКА.

«Сегодня мой последний рабочий день в качестве председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Учитывая, что эта новость вызывает определенный интерес у некоторых людей (с самого утра мне поступило множество звонков по этому вопросу), сообщаю: никакой внеочередной аттестации я не проходил и лицензии на занятие адвокатской деятельностью меня никто не лишал. Я по-прежнему остаюсь адвокатом Минской областной коллегии. Никаких трудностей я не боюсь», — рассказал Чайчиц.

Он попросил «не строить домыслов» и «не пытаться искать причины моего ухода».

Адвокат и член Совета Республики Виктор Чайчиц возглавлял БРКА более десяти лет — с 2011 года. С марте 2021 года Чайчиц просил адвокатов «не лезть в политику»: «Если хотите заниматься политикой, уйдите и занимайтесь отдельно от адвокатуры». Чуть позже, осенью прошлого года, в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня», адвокат рассказывал, что «с некоторыми коллегами мы расстались после того, как поняли, что не сможем их убедить в том, что нельзя ставить свои политические амбиции выше профессиональных обязанностей».

«Мы делали и делаем все возможное, чтобы перевоспитать "заблудших". Радует, что ситуация выравнивается», — делился Чайчиц.

С 2020 года Министерство юстиции лишило лицензий десятки адвокатов, которые защищали оппозиционных политиков, журналистов и протестующих. В сентябре 2021 года Минюст прекратил действие лицензии адвоката Софьи Сапеги Антона Гашинского. Права на работу лишились адвокаты Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич, Евгений и Александр Пыльченко; защитница Елизавета Матвеева, представлявшая журналистов Геннадия Можейко и Ирину Славникову; адвокат Сергей Зикрацкий, защищавший в суде журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву, и многие другие адвокаты.