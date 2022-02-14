Музыкантов группы J:MOРС, ехавших на концерт в Киев, не пропустили в Украину

Вечером в воскресенье украинские пограничники не пропустили в страну музыкантов группы J:MOРС, ехавших из Беларуси на концерт в Киев, запланированный на 14 февраля. Об этом «Медиазоне» рассказала менеджер коллектива Ольга.

Музыкантам отказали во въезде на пограничном переходе «Виступовичі». Сотрудники погранслужбы утверждали, что у коллектива нет оснований для въезда в страну.

«На горячей линии говорят, что нет оснований для отказа. А сами пограничники не пускают. Мы пытаемся понять, кому, может быть, позвонить. Пока что очень какой-то запутанный момент», — рассказывала Ольга «Медиазоне».

Несколько часов музыканты ожидали на границе, но поздно вечером все же были вынуждены вернуться в Беларусь.

С 11 февраля в социальных сетях беларусы сообщают о трудностях с пересечением украинской границы. Граждане Беларуси проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне, пограничники требуют документальных подтверждений цели прибытия в страну. Некоторым беларусам отказывают во въезде в Украину. 12 февраля в Украину не смог попасть автор ютуб-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров.

Пограничная служба страны опровергает информацию об усилении досмотра беларусов и утверждает, что действует в рамках закона.