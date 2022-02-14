Мингорисполком решил ликвидировать проект Makeout, писавший о феминизме и ЛГБТ

Мингорисполком принял решение о ликвидации проекта Makeout, занимавшегося освещением тем феминизма и ЛГБТ в Беларуси, сообщил сооснователь проекта Николай Антипов в фейсбуке.

«Вчера получил письмо о начале ликвидации учреждения MAKEOUT в Беларуси. Несмотря на то, что учреждение давно не предпринимает активной деятельности, я ждал, пока они сами придут. Пришли», — написал он.

Как Антипов уточнил «Медиазоне», решение о ликвидации Мингорисполком принял еще 2 февраля — так было указано в письме из налоговой.

Makeout, как пишут его основатели — это проект «о гендере, сексуальности и особенностях их проявлений в Беларуси». Частью проекта является и одноименный журнал.

«Мы собираем и архивируем историю ЛГБТ и квир-жизни Беларуси, сохраняем личный опыт самоопределения, создаем пространство, где мы можем быть собой. Нам не нужно гетто или вмешательство. Мы не "рядом", мы здесь», — указано на сайте проекта.