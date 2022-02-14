Минобороны Беларуси и Украины договорились отправить друг к другу на учения своих военных атташе

Министры обороны Беларуси и Украины Виктор Хренин и Алексей Резников во время телефонного разговора условились об обмене визитами военных атташе на учениях в обеих странах, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как уточняет ведомство, помимо этого, руководители оборонных ведомств «обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности» при проведения учений возле границы, а также «по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций».

Как уточняет пресс-служба Минобороны Беларуси, во время телефонного разговора министры обсудили «вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе».

Глава Минобороны Украины Резников отметил, что «отношения между украинским и белорусским народами особенные» и заверил, что «какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены».

В свою очередь глава Минобороны Беларуси Хренин сказал, что «народ Украины был и будет для Беларуси братским народом», а сама Беларусь «не является инициатором напряженности в отношениях» двух стран.

В конце разговора Хренин добавил, что Александр Лукашенко заявлял о важности задачи «не потерять братский народ Украины».

«Все поправимо – экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами», — процитировал министр.