Против витеблянина, укравшего 1 700 долларов из банковского инфокиоска и выбросившего их, возбудили уголовное дело

Против 39-летнего витеблянина, укравшего из инфокиоска в торговом центре 1 700 долларов, а затем выбросившего их, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Как пишет пресс-служба, витеблянин забрал из инфокиоска деньги, которые остались в нем из-за сбоя в системе — предыдущий пользователь внес 2 500 долларов, но аппарат засчитал только 800 из них, а затем вернул остальные купюры назад.

«Обеспокоенный нехваткой почти 2000 условных единиц, витебчанин обратился в банк. Сотрудники финансового учреждения признали ошибку и вернули недостачу, а заодно и выяснили, что наличность забрал себе неизвестный», — уточняют в ведомстве.

Во время разговора с милицией витеблянин, забравший деньги, рассказал, что действительно «не смог пройти мимо такой случайной удачи», пишет пресс-служба. Однако потом он усомнился в подлинности купюр и выбросил их. Что случилось с деньгами потом — неизвестно.