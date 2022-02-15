Автор твиттер‑аккаунта Gypsynkov покинул Беларусь

Автор твиттер-аккаунта Gypsynkov Михаил Цыганков уехал из Беларуси. Об этом в своем-телеграм канале рассказал основатель фонда BYSOL Андрей Стрижак.

Силовики задержали Цыганкова 28 января, на следующий день телеграм-канал ГУБОПиК опубликовал видеозапись с ним. На видео блогер рассказал, что участвовал в протестах и «сбрасывал информацию о передвижении силовиков».

Михаил Цыганков вел твиттер Gypsynkov анонимно. В аккаунте, насчитывающем более 11 тысяч подписчиков, он шутит на социально-политические темы.