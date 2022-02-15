Правозащитник Алесь Капуцкий вышел на свободу после 60 суток ареста
Правозащитник Алесь Капуцкий вышел на свободу после 60 суток ареста
15 февраля 2022, 20:34
 
 
 
 
 

Правозащитника Алеся Капуцкого освободили после 60 суток ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Капуцкого задержали в Молодечно 17 декабря 2021 года. На него составили протокол за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), а потом арестовали на 15 суток. После правозащитник отбыл еще 45 суток ареста, которые ему присудили по той же статье.

     
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