Философ Владимир Мацкевич переходит на сухую голодовку в СИЗО; он перестал принимать пищу 4 февраля

65-летний философ Владимир Мацкевич, находящийся в СИЗО, переходит на сухую голодовку; с 4 февраля он только пил воду и не принимал никакой пищи, сообщили единомышленники Мацкевича, которые ведут его страницу в фейсбуке.

«Владимир Мацкевич переходит на сухую голодовку и перестает пить даже воду.

11 дней Владимир боролся единственным аргументом, который ему оставила система — своей жизнью», — написали они.

Философ требует изменить его меру пресечения, «прекратить имитацию следственного процесса» и передать дело в суд.

Философа и методолога Владимира Мацкевича подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у него изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а самого Мацкевича задержали и поместили под стражу в СИЗО.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.

29 октября стало известно, что тексты и высказывания Мацкевича отправлены на экспертизу, которая установит, нет ли в них признаков разжигания вражды и розни. О ее результатах не сообщалось.