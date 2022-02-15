ЦИК засекретил списки членов участковых комиссий на референдуме «в целях безопасности»

Центральная избирательная комиссия засекретила имена членов участковых комиссий на референдуме, сообщили на горячей линии ведомства журналисту издания Zerkalo.

По словам работника ЦИК, списки членов участковых комиссий не публикуют «в связи с обеспечением их безопасности», так как во время избирательной кампании 2020 года «им поступало очень много угроз, информация о них была в открытом доступе». Он отметил, что на самом участке избиратель, «естественно, сможет увидеть всех работников».

На вопрос о том, кто принял решение не публиковать списки, на горячей линии ответили: «Это рекомендовала Центральная избирательная комиссия». Работник ЦИК также не считает, что это нарушает законодательство.

Согласно статье 34 Избирательного кодекса, в решении об образовании комиссий должны указываться «фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии, способ выдвижения в состав комиссии, место нахождения и номера телефонов комиссии».

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