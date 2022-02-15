Украина прекращает транзит беларуских калийных удобрений с 16 февраля

С 16 февраля ️Украина прекращает транзит беларуских калийных удобрений, сообщается на сайте «Укрзалізниці».

Ведомство не указало длительность действия запрета. Ограничения накладываются на продукцию ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Беларусская калийная компания».

Как отмечают журналисты украинского издания «Ліга.Бізнес», транзит беларуского калия через Украины в основном осуществляется в Турцию, Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию и Австрию.

В январе Литва приняла решение разорвать контракт по перевозке калийных удобрений с «Беларуськалием» к 1 февраля. В ответ Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», с 7 февраля.