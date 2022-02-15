Госдепартамент США призвал американцев уехать из Беларуси

Госдепартамент обновил предупреждение для граждан США касательно поездок в Беларусь — американцев призывают уехать из страны и не приезжать в нее, сообщается на сайте ведомства.

«Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом», — указано в предупреждении.

Также ведомство «напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность» касательно напряженности в регионе. Американцам рекомендуют «избегать публичных демонстраций» и регулярно пересматривать планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации.

30 января Госдепартамент распорядился вывезти из Беларуси семьи американских государственных служащих из-за «повышенной напряженности в регионе»