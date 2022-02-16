ЕФСР не выдаст Беларуси кредит на $3,5 млрд, вместо этого фонд предлагает рефинансирование долга на 1 млрд долларов

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) «не имеет возможности» предоставить Беларуси запрошенный в декабре кредит в размере 3,5 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

В декабре Беларусь на фоне американских и европейских санкций запросила кредит для рефинансирования своего долга. Вместо этого Россия готова рефинансировать долг в размере 1 млрд долларов перед Москвой и ЕФСР в этом году.

К 1 января 2022 года госдолг Беларуси составляет 58 273,2 млн рублей.

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,5 млрд, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях «преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников». Ранее фонд трижды предоставлял кредит Беларуси — в 2011, 2016 и 2020 годах.