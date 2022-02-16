В Гомеле пенсионер раскидывал на дороге «ежи» из‑за «недовольства работой сотрудников ГАИ»

В Гомеле СК расследует дело против пенсионера, который раскидывал на дороге металлические «ежи» из-за «недовольства работой сотрудников ГАИ», сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба со ссылкой на материалы дела пишет, что вечером 5 февраля 62-летний житель Гомеля разбросал 11 «ежей» на дороге возле одного из домов на Речицком проспекте недалеко возле станции скорой помощи. Из-за этого были повреждены колеса трех машин скорой, проехавших по этому участку дороги.

Сотрудники милиции вскоре задержали подозреваемого по этому делу местного жителя. Во время обыска в его квартире оперативники изъяли 12 таких металлических конструкций, на даче — еще 25, а также «сварочный аппарат, банку с гвоздями и металлической стружкой».

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина дал признательные показания и рассказал о своих мотивах. Установлена его причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений, включая преступление трехлетней давности», — пишет пресс-служба СК.

Ведомство, ссылаясь на показания подозреваемого, утверждает, что «у него накопилось недовольство работой сотрудников ГАИ, в том числе за неоднократное привлечение к административной ответственности». В январе 2019 года гомельский пенсионер разбросал «ежи» на парковке возле здания областной ГАИ, от чего «был поврежден личный автомобиль сотрудницы милиции».

«В текущем году пенсионер самостоятельно изготовил и покрасил белой краской несколько десятков металлических "ежей". Вечером 3 февраля он пришел на эту же парковку и разбросал не менее 66 металлических "ежей". Через пару дней мужчина решил разбросать в городе оставшиеся шипы. В качестве места преступления выбрал участок дороги вблизи первого городского отделения милиции ОВД администрации Советского района Гомеля, расположенном в одном здании с подстанцией скорой помощи».

Несколько дней назад МВД отчитывалось о задержании гомельчанина. По информации милицейского ведомства, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.