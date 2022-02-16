«Вясна»: против Дениса Греханова, осужденного за надписи на «Пушкинской», возбудили уголовное дело; с химии его перевели в СИЗО

Силовики задержали и отправили в СИЗО осужденного на 1,5 года химии Дениса Греханова, отбывающего наказание в ИУОТ №45 в деревне Сушки Брестской области. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, 15 февраля сотрудники КГБ приехали в ИУОТ, допрашивали осужденных по политическим статьям и забрали у них телефоны. «Вясна» пишет, что против Греханова возбудили новое уголовное дело, однако по какой конкретно статье, неизвестно.

Сотрудники допросили также осужденного на 2 года химии за грубое нарушение порядка волонтера штаба Виктора Бабарико Левона Халатряна, который отбывает наказание в том же ИУОТ. Он стал свидетелем по неизвестному уголовному делу.

Из ИУОТ в Брестской области сбежал осужденный за грубое нарушение порядка Артем Медведский

В декабре 2020 года суд приговорил Дениса Греханова к 1,5 годам химии за надпись «Не забудем» на месте смерти Александра Тарайковского у станции метро «Пушкинская».