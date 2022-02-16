На 13‑й день голодовки философу Владимиру Мацкевичу стало плохо, после капельницы он пришел в себя

На 13-й день голодовки 65-летнему философу Владимиру Мацкевичу стало плохо, сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».

«Был вызван врач, поставили капельницу и вкололи витамины. Пришел в себя. ️Состояние Владимира Мацкевича ухудшается. Снизилось давление, немеют руки и ноги, очень большая усталость», — рассказали единомышленники Мацкевича.

По информации телеграм-канала, сестра Мацкевича встретилась с медиками из ДИН. По их оценкам, состояние философа удовлетворительное и они «держат ситуацию под контролем».

С 4 февраля Мацкевич пил воду и не принимал никакой пищи. С 15 февраля он перешел на сухую голодовку.

Философа и методолога Владимира Мацкевича подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у него изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а самого Мацкевича задержали и поместили под стражу в СИЗО.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.

29 октября стало известно, что тексты и высказывания Мацкевича отправлены на экспертизу, которая установит, нет ли в них признаков разжигания вражды и розни. О ее результатах не сообщалось.