Лукашенко поручил создать реестр криптокошельков, используемых для «террористической, экстремистской деятельности»

Лукашенко подписал указ, согласно которому Парк высоких технологий должен создать реестр виртуальных кошельков, «использовавшихся для осуществления противоправной деятельности». Текст указа опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документу, такой реестр создается для того, чтобы «минимизировать риски» вовлечения в гражданский оборот кошельков, которые использовались для «противоправной деятельности».

Основанием для включения в реестр будет информация от силовиков «об использовании <…> виртуальных кошельков для осуществления террористической, экстремистской деятельности и иных деяний».

Его создание и ведение поручено администрации Парка высоких технологий за счет собственных средств. Пользователями реестра станут Генпрокуратура, КГБ, Комитет госконтроля, МВД, Нацбанк, Оперативно-аналитический центр при президенте, Служба безопасности президента, Следственный комитет и некоторые резиденты ПВТ.

«Пользователи реестра используют информацию, содержащуюся в реестре, исключительно в рамках их полномочий <...> Передача сведений об адресах, датах внесения в реестр (исключения из реестра) сведений об адресах, иной информации, содержащейся в реестре, третьим лицам запрещена, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами», — говорится в документе.

Документ вступает в силу спустя три месяца после официального опубликования.