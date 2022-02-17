Правозащитница пыталась перевести 50 рублей заключенному в СИЗО — ее данные проверят на «финансирование терроризма»

Правозащитница Наста Лойко попыталась перевести 50 рублей заключенному в СИЗО по почте, однако ее данные отправили на проверку о «финансировании террористической деятельности», рассказала она «Медиазоне».

По словам Лойко, она хотела перевести 50 рублей знакомому, которого перевели в СИЗО другого города. На почте правозащитница оформила бланк электронного перевода, в котором указывается сумма перевода, ФИО и адрес отправителя и адресата. Затем она отдала бумагу кассиру, и когда та начала вводить информацию в систему, у нее высветилась отметка, что адресат перевода находится в списке «причастных к террористической деятельности».

«Девушка растерялась, позвала коллег. Они говорили про список, я подтвердила, что он там находится, но не знаю об ограничениях. Они сказали, что все такие операции проходят дополнительный финансовый контроль, попросили у меня паспорт, сделали отметку в системе», — рассказала «Медиазоне» Лойко.

Сам бланк ей не отдали, а также сказали, что не могут сделать перевод. «Я спросила, почему. Они ответили, что это требования финансового контроля», — говорит правозащитница.

Также активистка рассказала, что в такую же ситуацию попала мама заключенного. С конца 2020 года она не может перевести ему деньги, и она помнит, что ей тоже «что-то говорили про финансирование террористической деятельности».

«Я долго не могла понять, какие ограничения накладывает на тебя нахождение в этом списке, вот нашла — им нельзя денежные переводы в СИЗО. Вдруг я так профинансирую террористическую деятельность человека, который уже 1,4 года в СИЗО. И его приговор еще не вступил в законную силу — за что я особенно гоню на этот список, что можно вносить [человека] до суда просто из-за постановления о признании обвиняемым, и не обязательно в «теракте», подойдут и «массовые беспорядки», — говорит Лойко.

Она сказала, что не нашла, где зафиксированы ограничения на переводы, и по этому вопросу есть «только пара законов с общей формулировкой».

Теперь Лойко планирует обратиться в прокуратуру. Она считает, что таким образом указанные в списке люди дискриминируются, «потому что другим заключенным можно получать денежные переводы, а подписаться на газеты сейчас может только сам человек».