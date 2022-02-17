Директора «Могилевского правозащитного центра» оштрафовали на 640 рублей за «распространение экстремистских материалов»

Суд Ленинского района Могилева оштрафовал директора «Могилевского правозащитного центра» (МПЦ) Владимира Кравченко на 640 рублей за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), передает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

По информации MAYDAY, после суда Кравченко вручили еще одну повестку в суд — на 24 февраля в областном суде запланировано заседание по ликвидации Могилевского правозащитного центра.

Как сообщают правозащитники, поводом для суда послужили найденные во время обыска 26 января рекламные буклеты канала «Белсат», признанного в Беларуси «экстремистским формированием».

В ходе заседания Кравченко отметил, что во время обыска у него изъяли старые буклеты, а в судебном заседании в материалах дела оказались новые, пишет MAYDAY.

Ранее правозащитники сообщали, что 15 февраля силовики забрали правозащитника с занятий из школы, где он работает, и привезли в отделение милиции, где составили протокол по статье 19.11 КоАП. После этого Кравченко отпустили, сообщив, что его будут судить 17 февраля в 14:30. Ровно в это же время в суде Могилевской области должно пройти заседание о ликвидации МПЦ.

26 января на дачу к Кравченко с обыском приехали сотрудники ОМОН. За день до этого у правозащитника проводили обыск сотрудники ДФР Комитета госконтроля, перед этим допросив его по неизвестному уголовному делу.

Правозащитники MAYDAY отмечают, что «Могилевский правозащитный центр» — единственная в Беларуси региональная организация правозащитников, зарегистрированная властями. При этом последние полтора года МПЦ «активно не функционировала».