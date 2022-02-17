К референдуму в Беларуси создадут группы из экс‑спецназовцев «для защиты семей военнослужащих и членов избирательных комиссий»

В дни проведения референдума об изменениях в Конституции будут действовать «мобильные группы» из ветеранов спецназа, сообщает газета «СБ».

С такой инициативой выступил замглавы МВД Николай Карпенков на совещании актива Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь». Мобильные группы займутся охраной общественного порядка и «защитой семей военнослужащих и членов избирательных комиссий».

Руководить бригадами будет бывший командир спецназа внутренних войск МВД, а сейчас председатель Совета «Чести» Дмитрий Павличенко. По его словам, среди членов мобильных групп будут «недавние срочники, контрактники, так и офицеры, имеющие жесткий опыт 90-х».