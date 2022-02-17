Анархист Никита Емельянов 14 дней держит голодовку в могилевской тюрьме, из них десять дней он не пил воду

3 февраля осужденный на 4 года лишения свободы анархист Никита Емельянов объявил голодовку в знак протеста против действий администрации тюрьмы №4 в Могилеве, сообщили «Медиазоне» его родные со ссылкой на адвоката.

По информации от самого заключенного, первые десять дней он держал сухую голодовку, после чего начал пить воду из-за плохого самочувствия. От еды он продолжает отказываться.

Емельянов находится в ШИЗО с 18 января. Ему назначили суммарно 34 дня в штрафном изоляторе. Анархиста дважды оштрафовали за отказ убирать прогулочный дворик — его приводили в двор, который уже был грязный после других заключенных. Со слов Емельянова, в своей камере он следит за чистотой, но не понимает, почему должен убирать за другими. Также его один раз оштрафовали сутками в ШИЗО за то, что он не сделал доклад во время проверки.

Родные заключенного рассказали, что он хочет передать на волю свои вещи, которые хранятся на тюремном складе. Среди них есть письма, и их Емельянов хочет передать в первую очередь. Однако сотрудники тюрьмы сказали ему, что письма на волю не отправят.

«Никита пишет заявление начальнику тюрьмы с просьбой отправить письма на свободу. Заявление не принимают. Говорят ему, чтобы даже не писал. Никита пишет заявление в Департамент исполнения наказаний по Могилевской области. Жалобу также не хотят принимать у него. Из-за этих причин Никита протестует!» — объясняют родные анархиста причину объявления им голодовки.

27 января на территории тюрьмы начался суд над Емельяновым. Его обвиняют в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК). По информации правозащитников, дело против анархиста возбудили в конце ноября, а он отказался давать показания в качестве подозреваемого.

По словам родных, на суд пустили только родителей Емельянова. На входе в тюрьму их проверяют на наличие звукозаписывающих устройств — им запретили записывать процесс на диктофон.

Обвиняемый отказывался вставать при обращении к судье, а дать показания согласился только после допроса всех свидетелей по делу. После трех предупреждений судья удалила его из зала за «неповиновение требованиям суда».

В ходе суда, передают родные, допросили 11 свидетелей. Все они — работники тюрьмы №4. По их словам, Емельянов нарушал режим и правила внутреннего распорядка в августе-ноябре 2021 года. Среди вменяемых анархисту нарушений указано, что он не вставал во время проверки в камере, не представлялся, отказывался бриться и стричься, а также разговаривал через канализацию с соседними камерами. Как именно он это делал, не описывается.

Судебное заседание, назначенное на 16 февраля, не состоялось из-за болезни судьи Оксаны Ратниковой.

С 11 по 31 октября 2021 года Никита Емельянов держал голодовку из-за того, что ему отказали во встрече с ксендзом. С той же даты и по 10 ноября анархист провел в карцере. 3 ноября Емельянова все же навестил епископ.

В октябре 2020 года Емельянова приговорили к 7 годам колонии по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3). На тот момент 19-летнего анархиста обвиняли в том, что вместе со своим товарищем Иваном Комаром они забросали здание Минского городского суда лампочками, наполненными красной краской, и дважды пытались поджечь дверь минского СИЗО №1 на улице Володарского.

В конце марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет. В мае заключенного перевели на строгий режим содержания, а в июне этапировали в могилевскую тюрьму №4.