Философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку в СИЗО; ему вменяют создание «экстремистского формирования»

65-летний философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку в СИЗО №1, объявленную 4 февраля, сообщила команда его единомышленников со ссылкой на адвоката.

«Мы получили информацию от адвоката Владимира Мацкевича. Со слов Владимира Мацкевича: “Вчера я стал отключаться. Сосед вызвал врачей, делали капельницу. После процедуры была встреча со следователем, из которой я заключил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я прекратил голодовку и вечером около 19:00 написал заявление. Надеюсь, что возобновлять не придется”», — указано в сообщении единомышленников философа.

Днем ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с похожим на Мацкевича человеком, принимающим пищу в камере СИЗО. Датой съемки указано 19 часов 16 февраля. Немного позже провластный тееграм-канал Harakiri запостил фотографию заявления начальнику СИЗО №1 о прекращении голодовки, подписанного именем Мацкевича.

«Я, Мацкевич В.В. с сегодняшнего дня прекращаю ранее объявленной голодовки и буду принимать пищу в соответствии с режимом выхода из голодовки и состоянием моего здоровья», — написано в заявлении.

Вверху письма указаны статьи, которые вменяют его автору — это грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

Философ и методолог Владимир Мацкевич начал голодовку 4 февраля — по информации близких, он пил воду и не принимал никакой пищи. С 15 февраля философ перешел на сухую голодовку. На 13-й день голодовки его самочувствие ухудшилось и Мацкевичу потребовалась медицинская помощь: «поставили капельницу и вкололи витамины».

Ранее было известно только об одной уголовной статье, по которой подозревают Мацкевича — о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа 2021 года у философа изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а его самого задержали и поместили под стражу в СИЗО.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.

29 октября стало известно, что тексты и высказывания Мацкевича отправлены на экспертизу, которая установит, нет ли в них признаков разжигания вражды и розни. О ее результатах не сообщалось.