Ночью в Минске горели 23 сарая, на месте которых Академия МВД хотела построить общежитие и учебный корпус

В ночь на 17 февраля в Минске загорелись 23 сарая, расположенные в районе проспекта Машерова, 6А, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее Академия МВД предлагала снести их и построить там общежития и учебный корпус.

Как уточняет ведомство, сообщение о возгорании поступило 16 февраля в 23:51. Пожар повредил 23 сарая на общей площади 120 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

Весной 2021 года Академия МВД провела с местными жителями общественное обсуждение о постройке общежития и учебного корпуса вместо расположенных на территории сараев и гаражей. Жильцы близлежащих домов тогда высказались против такой стройки. В июне Мингорисполком постановил доработать «архитектурно-планировочную концепцию» и учесть замечания и предложения участников обсуждения.