Профессор физфака БГУ, записавшая ролик в поддержку увольняющегося коллеги, сообщила, что ее саму собираются уволить

Профессор физического факультета БГУ Наталья Абрашина-Жадаева, ранее записавшая ролик в поддержку своего увольняющегося коллеги, доцента кафедры физической оптики Максима Шундалова, сообщила, что ее саму собираются уволить из университета. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Вот так меня сегодня известили. Сказали в 10.30 могу ознакомится с бумагами обо мне. А у меня была лекция, а сейчас иду на занятия, но не побегу в главный корпус. Такого неуважения, думается, не заслужила. На зум не пригласили», — написала Абрашина-Жадаева.

20 января профессор опубликовала в фейсбуке пост, в котором указала, что протесты после выборов в стране были мирными, а она и другие граждане страны хотят «чтобы была сменяемость власти, а не переписывание конституции по желанию "одного"». Также она упомянула доцента Максима Шундалова, который, по ее словам, «поддался на уговоры» и подписал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Таких профессионалов осталось немного. Но более всего, меня обескуражило сообщение, что коллеги с других кафедр согласились выполнять за него его нагрузку. Это как? Думают, что с ними так не поступят. Что их такая участь минует. Сегодня вы промолчали, а завтра с вами так же рассчитаются. Так уже было в истории. Каждый сам выбирает: служить или прислуживать. Как говорят: Служить богу или прислуживать иуде!», — написала она.