Польская полиция задержала беларуса, который перевозил трех сирийцев, нелегально попавших в страну
Польская полиция задержала беларуса, который перевозил трех сирийцев, нелегально попавших в страну
Кризис на границе
18 февраля 2022, 10:31
 
 
 
 
 

В Польше против 36-летнего беларуса возбудили уголовное дело «за помощь в незаконном пересечении польско-белорусской границы», сообщает TVP.

Беларуса задержали в гмине Милейчице, которая находится недалеко от польско-беларуской границы. Полиция остановила его Opel для проверки. В салоне, кроме водителя, находились трое граждан Сирии, которые нелегально попали в Польшу.

Полицейские задержали беларуса и доставили в участок, его машину отправили на штрафстоянку, а сирийцев передали пограничникам. За помощь в незаконном пересечении границы ему грозит до 8 лет лишения свободы, уточняет издание.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей