Следователи возбудили девять уголовных дел, связанных с предстоящим конституционным референдумом

В Беларуси возбудили девять уголовных дел, связанных с предстоящим конституционным референдумом, назначенным на 27 февраля. Об этом на пресс-конференции, посвященной референдуму, рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.

«Следственными органами на данный момент уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе за воспрепятствование праву на участие в референдуме, незаконные действие в отношении информации о персональных данных, клевету и порчу имущества», — рассказал милиционер.

По его словам, МВД «фиксирует все поступающие обращения от членов избирательных комиссий и председателей». Сейчас зарегистрировано более сотни обращений. По каждому из них будет проведена проверка, сказал Крупченя.

«Мы учли опыт 2020 года. Приняты меры по совершенствованию законодательства в сфере национальной безопасности, которые позволяют обеспечить эффективное реагирование на риски и угрозы. Мы фиксируем каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий, содержащие угрозы и оскорбления в связи с их общественной деятельностью. Будь то листовки в почтовых ящиках, звонки по телефону либо сообщения в мессенджерах и социальных сетях», — предупредил Александр Крупченя.