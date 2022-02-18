Героя мема о помидорах со сметаной Анатолия Шелковича арестовали на 15 суток

Инженера Анатолия Шелковича арестовали на 15 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). О задержании героя мема на своей странице в фейсбуке рассказал его друг Александр Знак.

«Вчера арестовали моих друзей. Сначала Сергея, а через несколько часов Анатолия. Сегодня оба получили по 15 суток. <﻿…﻿> Анатолий, которому несколько недель назад удалили желчный пузырь и он еле ходит, решил потягаться с сотрудниками органов», — написал Знак.

Анатолия Шелковича задержали 11 ноября. Его арестовывали на 15 суток 4 раза подряд. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

Шелкович стал известен из обрывка ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем инженер рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.

Обновлено в 23:12. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна» о статье, по которой осудили Шелковича.