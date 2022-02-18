Вышла на свободу гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная за сорванную с омоновца балаклаву

Гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная на 2,5 года колонии, вышла на свободу, сообщил в твиттере президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Наконец-то! Сегодня Наталья Херше была освобождена после 17 месяцев заключения в Беларуси. Ее встретил ее брат и посольство Швейцарии в Беларуси, теперь она возвращается в Швейцарию. Я рад, что дипломатические усилия Швейцарии окупились», — написал Кассис.

С учетом перерасчета дней в СИЗО на дни в колонии Наталья Херше должна была выйти на свободу 27 января 2023 года, писала она в письме своей дочери в октябре прошлого года.

9 февраля 2022 года глава МИД Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот от посла Швейцарии Кристины Хонеггер-Золотухин.

Последние 12 лет Наталья Херше жила в Швейцарии. 19 сентября 2020 года ее задержали в Минске по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Вскоре женщину обвинили в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) — за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика. Женщина не признала вину — по ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву. 7 декабря 2021 года Наталью Херше приговорили к 2,5 годам годам колонии.

В сентябре 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля постановил перевести Херше в тюрьму. Точные основания для перевода заключенной неизвестны, однако брат Херше предположил, что такое решение было принято "за систематическое нарушение ПВР и отсутствия признаков "перевоспитания"". 28 сентября стало известно, что Херше переводят в мужскую тюрьму в Могилеве.

Во время своего заключения Херше несколько раз объявляла голодовку. Впервые это случилось 18 января 2021 года — из-за того, что ей перестали приходить письма. После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала есть по этой же причине с 22 февраля, а начала принимать пишу в начале марта.

30 янвраля 2022 года Херше опять стала голодать, так как, по словам ее брата, администрация тюрьмы с 6 утра и до 22 часов на максимальную громкость включала беларуское радио. Вскоре женщина начала принимать пищу, потому что администрация тюрьмы выполнила ее требование.