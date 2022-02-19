Житель поселка под Гомелем пошел на избирательный участок, чтобы зарегистрироваться наблюдателем, и перестал выходить на связь

Житель поселка Ченки Гомельской области Николай Сушков перестал выходить на связь после того, как попытался зарегистрироваться наблюдателем на референдум, запланированный на 27 февраля. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна». Позже стало известно, что его арестовали на 12 суток.

По информации правозащитников, Николай Сушков попытался зарегистрироваться наблюдателем на предстоящий конституционный референдум на участке №45. Он собрал необходимое количество подписей односельчан и 18 февраля отнес их в сельсовет, где располагается комиссия.

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После этого, утверждают правозащитники, Сушкову перезвонили из комиссии и попросили прийти еще раз, так как в предоставленных им документах есть неточности. После того, как мужчина во второй раз пошел в здание сельсовета, его телефон стал недоступен. Информации о его местонахождении нет до сих пор.

Позже БСДП написала, что его суд арестовал его на 12 суток, однако другие детали, в том числе статья, неизвестны. Партия уточнила, что участковая комиссия не приняла документы Сушкова и не зарегистрировала его наблюдателем. В сельсовет активист пошел после того, как в фейсбуке ему написал председатель и пригласил на встречу по местным вопросам.

Референдум по изменению Конституции состоится 27 февраля. В бюллетене будет один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

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Обновлено в 20:17. По информации БСДП, Сушкова арестовали на 12 суток.